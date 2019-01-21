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За неофициальное трудоустройство ГФС обещает лишать субсидий

21 января 2019 года Источник:UBR

За зарплаты в конвертах и неофициальное трудоустройство начнут лишать субсидий. И.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов в интервью «Обозревателю» сообщил, что ГФС собирается для этого очень активно сотрудничать с Министерством социальной политики и другими ведомствами, передает UBR.

«Если мы будем выявлять неофициально трудоустроенных лиц, то будем предоставлять эту информацию в Минсоцполитики. А оно будет проектировать сведения на предоставление субсидий. Если лицо, получающее субсидию, официально не трудоустроено, это значит, что оно получает доходы, но не показывает. А значит, незаконно получает субсидии. То есть мы будем сотрудничать и с Гоструда, и с Нацполицией, и с Минсоцполитики», — отметил он.

Чиновник заявил, что в ходе инспекций на каждом втором украинском предприятии выявляют неофициально устроенных работников — 50%. И заверил, что после применения штрафов бизнес начинает активнее оформлять людей и платить налоги с их зарплат.

«Штрафы имеют большой вес и работают», — подчеркнул г-г Бамбизов.

Он добавил, что детенизация — это одно из направлений, за счет которого ГФС рассчитывает нарастить денежные поступления в госбюджет в 2019 году на 20%.

«В 2018 году мы смогли собрать в госбюджет на 17% больше, чем в 2017-м. Детенизация является тем драйвером, который позволяет нам собирать все больше и больше налогов. Есть направления, которые позволяют нарастить сборы. Это и группа подакцизных товаров, и НДС. Тут у нас есть над чем работать и что совершенствовать», — объяснил г-н Бамбизов.

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