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Роскомнадзор все же открыл дела против Twitter и Facebook

21 января 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Роскомнадзор начал административное производство в отношении компаний Twitter и Facebook за неисполнение закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России. Как сообщила «Ъ» пресс-служба ведомства, компании не представили конкретных планов и сроков.

В декабре Роскомнадзор направил в Facebook и Twitter уведомления о необходимости соблюдения законодательства России в области пользовательских данных. 18 января ведомство получило ответы, но ими не было удовлетворено.

«Компании, управляющие соцсетями ФБ и Твиттер, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — отмечает пресс-служба Роскомнадзора. Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что в случае отказа в предоставлении сведений компании должны будут заплатить штраф в размере 5 тыс. руб. Срок, в течение которого они должны будут локализовать базы данных, — от шести месяцев до года.

Ранее сообщалось, что представители Twitter в январе 2019 года планируют встретиться с представителями российского ведомства. Точная дата не называлась.

Напомним: в декабре Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. руб. за отказ подключиться к государственной информационной системе с перечнем запрещенных интернет-ресурсов. Против компании было возбуждено административное дело. Ведомство также пригрозило возбудить против компании второе дело, если Google не начнет удалять противоправную информацию.

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