Сегодня 21 января 2019 года, 18:13

Гослекслужба уволила за грубое нарушение директора подчиненного предприятия

4 января 2019 года уволена с должности директор Государственного предприятия «Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции» (г.Харьков) Наталья Никитина.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Основанием увольнения стало грубое нарушение законодательства и обязанностей, предусмотренных контрактом. В результате предприятие несло убытки, не исполняло обязательств перед бюджетом, Пенсионным фондом Украины, а также по своевременной выплате заработной платы работникам, выросли объемы просроченной кредиторской задолженности.

Сейчас в отношении г-жи Никитиной осуществляются досудебные расследования, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований, уточняется на сайте.

Гослекслужбой будет организовано проведение конкурса на замещение вакантной должности директора ГП «ГНЦЛС».

Наталья Никитина была назначена на должность 14 декабря 2017 года.

ГП «ГНЦЛС» является первым в Украине научно-исследовательским центром в области промышленной фармации, который был основан еще в 1920 году. В 2008 году государственное предприятие «ГНЦЛС» в соответствии с постановлением КМУ №955 от 17 октября 2008 года было передано в сферу управления в то время государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств.