Сегодня 21 января 2019 года, 18:12

Позиции Украины в споре с ЕС по лесу-кругляку оценила партнер ЮФ Sayenko Kharenko Анжела Махинова

На прошлой неделе ЕС подал запрос на проведение консультаций с Украиной. Такие консультации выступают первой стадией разрешения споров в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Основанием для инициирования спора стал запрет экспорта необработанной древесины из Украины.

О данном споре и его перспективах в своей колонке на «ЕП» пишет Анжела Махинова, партнер ЮФ Sayenko Kharenko.

«Указанный спор является неординарным для Украины событием с нескольких точек зрения: это первый в истории Украины спор, инициируемый на основании Соглашения о свободной торговле; это первый спор с ЕС как в рамках Соглашения об ассоциации, так и в рамках других международных торговых организаций, например ВТО», — утверждает юрист.

9 апреля 2015 года Украина впервые запретила экспорт леса-кругляка путем принятия закона №325-VIII. В первой редакции этот закон просто ввел запрет всего экспорта лесоматериалов в необработанном виде из Украины на 10 лет.

После сокрушительной критики со стороны различных торговых партнеров, в первую очередь ЕС, Украина попыталась реабилитироваться и в прошлом году приняла закон №2531-VIII, которым дополнительно к действующему запрету экспорта было предусмотрено ограничение внутреннего потребления необработанного леса и усилена ответственность за незаконную вырубку и экспорт леса.

ЕС считает, что все указанные запреты и экспортные ограничения нарушают обязательства Украины, взятые в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Позиция Украины относительно запрета экспорта древесины пока фактически зафиксирована в пояснительной записке к законопроекту, на основании которого в дальнейшем был принят закон №2531-VIII. Однако для того, чтобы воспользоваться указанными исключениями, недостаточно просто их назвать в пояснительных записках к законопроектам. Украина должна быть готова предоставлять при рассмотрении спора доказательства, подтверждающие, что на момент введения запретов и ограничений имели место некоторые обстоятельства (возникал риск критической нехватки леса-кругляка и т.д.).

«Украине будет довольно непросто держать оборону, учитывая то, какая именно цель декларировалась при принятии тех или иных запретов», — пишет г-жа Махинова.

По ее словам, изначально неприкрытый протекционизм пытались «скрыть под сохранение исчерпывающих ресурсов», а затем прямо признают его нарушением обязательств в рамках ВТО и Соглашения об ассоциации.

Анжела Махинова не берется прогнозировать результат разрешения спора, признавая, что это зависит от предоставленных доказательств и т.д. Однако она излагает следующий вывод: «Международные торговые соглашения в рамках как ВТО, так и соглашений о свободной торговле предусматривают исключения, на которые можно ссылаться, отступая от обязательств. Поэтому как государственные органы, так и бизнес должны знать все такие исключения и уметь их использовать для защиты собственных интересов».

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