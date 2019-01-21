Сегодня 21 января 2019 года, 18:13

РФ: названа структура, которая стала первым фигурантом дела, открытого по статье о деятельности нежелательной организации

В России впервые возбудили дело по статье о деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Оперативники начали обыски у ряда активистов «Открытой России» в Казани и Ростове-на-Дону. Как пишет в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, в отношении активистов впервые в России возбуждено уголовное дело по новой статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной).

Как рассказала «Ъ» член ростовского политсовета партии ПАРНАС Валентина Толмачева, утром ей позвонила координатор «Открытой России» в регионе Елена Меньшенина и обратилась за помощью. «Я слышала, как она обратилась к кому-то и попросила разрешения поговорить по телефону со мной. На фоне кто-то потребовал от нее открыть какую-то программу в компьютере», — сказала госпожа Толмачева. По ее информации, обыски проходят и у других активистов «Открытки»: у члена федерального политсовета Анастасии Шевченко и ее коллеги Антона Приходько. Обыски также проходят и у ростовских правозащитниц Екатерины и Елены Зениных.

В Казани сотрудники полиции сегодня утром пришли с обысками домой к юристу «Правозащиты Открытки» (правозащитное направление «Открытой России») Эльзе Нисанбековой. Об этом «Ъ» сообщили соратники активистки. По их данным, обыски проводятся в связи с уголовным делом в отношении бывшей главы ростовского отделения и члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко. В «Правозащите» заявляют, что дело возбуждено по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной). Подробности дела неизвестны.