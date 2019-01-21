Сегодня 21 января 2019 года, 18:13

Госаудитслужба признала завышение стоимости высшего образования

Учреждения с одинаковой аккредитацией по-разному оценивают стоимость услуг

Стоимость высшего образования в Украине постоянно растет, ежегодно увеличиваясь примерно на 10%, но больше всего шокирует расхождение цен, когда в высших учебных заведениях разных городов с одной степенью аккредитации стоимость обучения отличается в два-три раза. Об этом сообщается на сайте Государственной аудиторской службы Украины. «Проведенным мероприятием государственного финансового контроля в одном из вузов установлено, что в соответствии с коллективным договором он ежемесячно осуществляет перечисление на счет первичной профсоюзной организации на культурно-массовую, физкультурную, оздоровительную работу и предоставление сотрудникам материальной и финансовой помощи в размере 2% от поступлений за предоставление платных услуг, что при составлении калькуляции стоимости обучения уже учтено. Итак, стоимость обучения в этом случае необоснованно завышена», — говорится в заявлении.

Кроме того, проведенными ревизиями установлены факты предоставления льгот по платному обучению в виде уменьшения установленного размера стоимости (без внесения соответствующих изменений в заключенные договоры) или предоставления такой услуги вообще на безвозмездной основе, что приводит к недополучению собственных поступлений государственными вузами.

Отдельные вузы, пытаясь привлечь к себе контингент, занижают стоимость обучения путем уменьшения в калькуляциях расходов по оплате коммунальных услуг, что также приводит к потере собственных поступлений.

Вопрос формирования стоимости обучения для очередного набора студентов возникает перед вузами ежегодно. Стоимость должна соответствовать рыночному спросу и предложению, обеспечивать лицензионный набор студентов и гарантировать окупаемость расходов по этой образовательной услуге, отмечают в Службе. «Не всегда эти два критерия удается удовлетворить с каждой из специальностей, которых в вузе несколько. Как правило, одни специальности популярны, и на них высокий конкурс — это основание для повышения стоимости обучения, другие специальности менее популярны, поэтому стоимость обучения бывает ниже себестоимости», — считают чиновники.

Вычислить реальную себестоимость обучения по каждой специальности невозможно, впрочем, и не требуется, поскольку действующие нормативные документы определяют только среднюю стоимость обучения, констатируют проверяющие.

Стоит отметить, что к 2014 году стоимость обучения в вузах оставалась практически неизменной в течение семи лет и корректировалась незначительно. «В 2018 году повышение стоимости контрактного обучения — это вынужденная мера, на которую решилось руководство вузов, чтобы покрыть расходы на содержание помещений и их обслуживание», — признают в СЛужбе.

Сейчас в Украине большая проблема с энергоэффективностью в вузах. Такая ситуация сложилась из-за того, что помещения устарели, большинство из них находятся в запущенном состоянии, материально-техническая база каждого вуза не одинакова, что, бесспорно, требует постоянных финансовых затрат. Кроме того, тарифы на коммунальные услуги постоянно растут. Поэтому некоторые украинские вузы временно вынуждены переходить на дистанционное обучение именно из-за неспособности оплачивать счета за коммунальные услуги.

«Не каждому в Украине сейчас доступно высшее образование, стоимость которого растет быстрее тарифов, особенно, когда вузы необоснованно повышают цены за обучение», — резюмируют в Госаудитслужбе.