Сегодня 21 января 2019 года, 18:13

HRW констатирует тенденцию к ограничению прав и свобод в Украине

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет о продолжении ограничений прав и свобод в Украине в 2018 году. Об этом говорится во Всемирном докладе-2019 организации, опубликованном 17 января 2019 года.

Двадцать девятый по счету ежегодный Всемирный доклад Human Rights Watch на 674 страницах представляет общее описание ситуации с правами человека в 2018 году более чем в 100 странах мира.

В украинской части доклада говорится, что на пятом году вооруженного конфликта на Донбассе продолжалась полная безнаказанность относительно связанных с конфликтом злоупотреблений.

Отмечается также, что в оккупированном Крыму российские власти продолжили преследование проукраинских активистов и крымских татар.

В докладе говорится, что, по данным ОБСЕ, в 2018 году на Донбассе получили ранения по крайней мере 212 гражданских, в основном из-за обстрелов.

«Власть продолжала внедрять дискриминационные правила, которые требуют от пенсионеров из частей восточной Украины, находящихся под контролем вооруженных группировок, зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица и зарегистрировать место проживания в контролируемых правительством районах для получения пенсий», — отмечают правозащитники.

«Правила запрещают им находиться на территориях, контролируемых вооруженными группировками, более 60 дней подряд с риском приостановления выплаты пенсий», — говорится в докладе.

Отмечается, что в двух случаях украинские суды признали несколько положений, регулирующих пенсионные выплаты, дискриминационными и обязали прекратить ограничение доступа к пенсиям, однако власти не придерживались этих решений.

Правозащитники также отмечают, что СБУ продолжает отрицать тайное и длительное содержание 18 гражданских лиц в своем Харьковском тайном изоляторе с 2014 по 2016 год.

Кроме того, в докладе говорится, что остаются нерасследованными преступления, связанные с событиями на Майдане в 2014 году и массовыми беспорядками в Одессе: «Правоохранительные органы не смогли сохранить доказательства после событий и предотвратить бегство подозреваемых из страны».

Human Rights Watch также обвиняет украинскую власть в ограничении свободы слова.

«Украинское правительство продолжало ограничение свободы слова, свободы информации и свободы СМИ, пытаясь оправдать их необходимостью противостояния военной агрессии России на востоке Украины и антиукраинской пропаганде», — говорится в докладе.

Там упоминаются, в частности, случаи журналиста Руслана Коцабы, руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского и скандал с доступом к телефону журналистки Натальи Седлецкой.

Отмечается также, что продолжает действовать закон, согласно которому члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации, хотя многие из них отказываются его выполнять.

«Власть не проводила эффективных расследований относительно многочисленных нападений на антикоррупционеров и других общественных активистов», — отмечают правозащитники, вспоминая об убийстве Екатерины Гандзюк.

В докладе также отмечаются трудности с доступом к обезболивающим препаратам со стороны больных раком и другими тяжелыми заболеваниями.

«Члены групп, которые оправдывают ненависть и дискриминацию, совершили не менее двух десятков насильственных нападений, угроз или случаев запугивания представителей ромов, ЛГБТ и правозащитников в нескольких городах Украины. Большинство таких случаев полиция не смогла эффективно расследовать», — отмечают правозащитники.