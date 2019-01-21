Нотариальная палата Украины опубликовала видеоролик на тему договора купли-продажи недвижимости. Ознакомиться с ним можно по ссылке.
Нотариусы напоминают, что для покупки одним из супругов недвижимого имущества (например, квартиры) необходимо письменное согласие другого супруга. Важно, что нотариус не только удостоверяет сделку, но и предоставляет профессиональную юридическую консультацию, проверяет обременения на недвижимость, осуществляет регистрацию права собственности и тому подобное.
Другие ролики, подготовленные НПУ, можно просмотреть на Youtube-канале.
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