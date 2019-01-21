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Facebook будет противодействовать манипуляциям на выборах в Германии

21 января 2019 года Источник:РБК-Украина

Социальная сеть Facebook совместно с немецким Федеральным ведомством по безопасности информационных технологий (BSI) будет бороться против манипуляций на выборах. Об этом сообщила главный операционный директор компании Facebook Шерил Сандберг, передает «РБК-Украина» со ссылкой на DW.

По ее словам, в рамках сотрудничества Facebook и BSI разработают стратегии, которые позволят избежать вмешательства в ход выборов, поскольку во многих странах платформы американской компании — соцсеть Facebook, фотосервис Instagram и мессенджер Whatsapp — активно используются партиями и политиками в ходе избирательных кампаний. При этом достаточно распространены язык ненависти и фальшивые новости.

Вспомнив об утечке данных 87 миллионов пользователей соцсети, которыми воспользовалась компания Cambridge Analytica, г-жа Сандберг отметила, что сегодня 30 тысяч работников компании улучшают уровень безопасности, а это втрое больше, чем до 2017 года.

«Наша работа еще не закончена», — заверила она.

Шерил Сандберг также заявила, что в рамках нового партнерского проекта с Техническим университетом Мюнхена Facebook выделит 7,5 млн долларов США на создание центра исследований этики искусственного интеллекта.

Напомним: Федеральная комиссия по вопросам торговли Соединенных Штатов собирается огласить решение о наложении на компанию Facebook рекордно высокого штрафа из-за нарушения условий конфиденциальности и передачи личных данных компании Cambridge Analytica во время выборов в США.

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