Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 января 2019 года, 11:18

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ЕСПЧ объяснил, почему нельзя прикрывать свободой слова коммерческие интересы

21 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Румынский политик, который проиграл выборы из-за обличительной статьи, подал иск к автору материала и отстоял свою репутацию в суде. Европейский суд по правам человека не увидел здесь нарушений свободы слова.

Пресс-релиз решения по делу «Прунео против Румынии» (заявление №47881/11) опубликован на сайте ЕСПЧ, передает информационный ресурс «ECHR. Ukrainian Aspect».

Накануне румынских парламентских выборов одного из кандидатов обвинили в получении кредита для финансирования собственной избирательной кампании, который тот якобы отказался возвращать. Честность кандидата была поставлена под сомнение в статье Петра Прунео, который впоследствии получил иск от героя своего материала. Политик, который в итоге проиграл избирательную гонку, утверждал, что статья нанесла ущерб его репутации и стала одной из причин поражения.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, присудив 20 тыс. евро возмещения вреда. Оказалось, что кредит, о котором говорилось в статье, был продлен собственной брокерской компанией господина Прунео и стал предметом рассмотрения дела в арбитражном суде. Суд констатировал, что Прунео не доказал, что его заявления были правдивыми. Но даже если они были бы и правдивыми, заявления все равно были клеветническими и не должны быть сделаны публично, особенно потому, что они касались вопросов частного коммерческого характера. Апелляция подтвердила правовую позицию, но уменьшила компенсационные выплаты в четыре раза.

Ссылаясь на статью 10 (свобода выражения мнения) Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, Прунео пожаловался в Страсбург на решение национальных судов. Впрочем, Европейский суд по правам человека не увидел в этой ситуации нарушений конвенционных гарантий.

С текстом пресс-релиза решения по делу «Прунео против Румынии» (заявление №47881/11) в переводе президента Союза адвокатов Украины Александра Дроздова и директора АБ «Дроздова и Партнеры» Елены Дроздовой можно ознакомиться по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 3 (1098) от 15/01/19 Свежий номер

Корпоративное право

№ 3 (1098)
15 лет ГК Украины

Все годы записаны

Отрасли практики

Раскрыть зонтик

Судебная практика

Ордероносцы

Тема номера:

Акционная сцена

Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"

Адвокатское объединение «Юрлайн» объявляет о проведении V стипендиального конкурса

Arzinger захищає інтереси міжнародної компанії, однієї із ABCD-четвірки зернотрейдів, від шахрайських дій групи осіб на суму 40 млн грн

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом