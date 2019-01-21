Сегодня 21 января 2019 года, 11:18

ЕСПЧ объяснил, почему нельзя прикрывать свободой слова коммерческие интересы

Румынский политик, который проиграл выборы из-за обличительной статьи, подал иск к автору материала и отстоял свою репутацию в суде. Европейский суд по правам человека не увидел здесь нарушений свободы слова.

Пресс-релиз решения по делу «Прунео против Румынии» (заявление №47881/11) опубликован на сайте ЕСПЧ, передает информационный ресурс «ECHR. Ukrainian Aspect».

Накануне румынских парламентских выборов одного из кандидатов обвинили в получении кредита для финансирования собственной избирательной кампании, который тот якобы отказался возвращать. Честность кандидата была поставлена под сомнение в статье Петра Прунео, который впоследствии получил иск от героя своего материала. Политик, который в итоге проиграл избирательную гонку, утверждал, что статья нанесла ущерб его репутации и стала одной из причин поражения.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, присудив 20 тыс. евро возмещения вреда. Оказалось, что кредит, о котором говорилось в статье, был продлен собственной брокерской компанией господина Прунео и стал предметом рассмотрения дела в арбитражном суде. Суд констатировал, что Прунео не доказал, что его заявления были правдивыми. Но даже если они были бы и правдивыми, заявления все равно были клеветническими и не должны быть сделаны публично, особенно потому, что они касались вопросов частного коммерческого характера. Апелляция подтвердила правовую позицию, но уменьшила компенсационные выплаты в четыре раза.

Ссылаясь на статью 10 (свобода выражения мнения) Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, Прунео пожаловался в Страсбург на решение национальных судов. Впрочем, Европейский суд по правам человека не увидел в этой ситуации нарушений конвенционных гарантий.

С текстом пресс-релиза решения по делу «Прунео против Румынии» (заявление №47881/11) в переводе президента Союза адвокатов Украины Александра Дроздова и директора АБ «Дроздова и Партнеры» Елены Дроздовой можно ознакомиться по ссылке.