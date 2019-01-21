Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 января 2019 года, 11:18

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Эксперт рассказал о юридических последствиях выдачи паспортов РФ на Донбассе

21 января 2019 года Источник:РБК-Украина

Представители Российской Федерации (РФ) на Донбассе агитируют людей получать российские паспорта. Об этом в комментарии «РБК-Украина» рассказал представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

По словам г-на Лисянского, агитируя людей получать российские паспорта, РФ фактически берет на себя ответственность в войне на Донбассе.

«Недавно там был некто Николай Стариков. Он там проводил мероприятия и активно лоббировал, что жителям Донбасса надо предоставлять российские паспорта. Это был не единственный посыл для жителей Донбасса. Об этом во всех сепаратистских СМИ активно заявляют. Я в этом вижу, что людей хотят втянуть в политическую манипуляцию и в военный конфликт. Самый основной посыл в том, что РФ такими действиями фактически берет на себя ответственность в этой войне на Донбассе, хотя официально ее не признает», — рассказал он.

Г-н Лисянский отметил, что Украина будет защищать своих граждан всеми средствами.

«Это технология РФ по ведению гибридной войны. Такими действиями РФ поэтапно признает свое участие в этой войне. Но наши граждане Украины останутся гражданами Украины. Мы будем их защищать и отстаивать всеми возможными и невозможными средствами», — добавил он.

Кроме того, представитель омбудсмена добавил, что подобные действия РФ не имеют юридической силы.

«Данные действия РФ фактически являются принуждением и не имеют юридической силы», — отметил Павел Лисянский.

Напомним: ранее сообщалось, что Павел Лисянский направил в прокуратуру письмо с требованием расследовать последние случаи смерти на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 3 (1098) от 15/01/19 Свежий номер

Корпоративное право

№ 3 (1098)
15 лет ГК Украины

Все годы записаны

Отрасли практики

Раскрыть зонтик

Судебная практика

Ордероносцы

Тема номера:

Акционная сцена

Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"

Адвокатское объединение «Юрлайн» объявляет о проведении V стипендиального конкурса

Arzinger захищає інтереси міжнародної компанії, однієї із ABCD-четвірки зернотрейдів, від шахрайських дій групи осіб на суму 40 млн грн

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом