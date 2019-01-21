Эксперт рассказал о юридических последствиях выдачи паспортов РФ на Донбассе

Представители Российской Федерации (РФ) на Донбассе агитируют людей получать российские паспорта. Об этом в комментарии «РБК-Украина» рассказал представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
По словам г-на Лисянского, агитируя людей получать российские паспорта, РФ фактически берет на себя ответственность в войне на Донбассе.
«Недавно там был некто Николай Стариков. Он там проводил мероприятия и активно лоббировал, что жителям Донбасса надо предоставлять российские паспорта. Это был не единственный посыл для жителей Донбасса. Об этом во всех сепаратистских СМИ активно заявляют. Я в этом вижу, что людей хотят втянуть в политическую манипуляцию и в военный конфликт. Самый основной посыл в том, что РФ такими действиями фактически берет на себя ответственность в этой войне на Донбассе, хотя официально ее не признает», — рассказал он.
Г-н Лисянский отметил, что Украина будет защищать своих граждан всеми средствами.
«Это технология РФ по ведению гибридной войны. Такими действиями РФ поэтапно признает свое участие в этой войне. Но наши граждане Украины останутся гражданами Украины. Мы будем их защищать и отстаивать всеми возможными и невозможными средствами», — добавил он.
Кроме того, представитель омбудсмена добавил, что подобные действия РФ не имеют юридической силы.
«Данные действия РФ фактически являются принуждением и не имеют юридической силы», — отметил Павел Лисянский.
Напомним: ранее сообщалось, что Павел Лисянский направил в прокуратуру письмо с требованием расследовать последние случаи смерти на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
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