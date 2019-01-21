Сегодня 21 января 2019 года, 11:18

Опасаясь цензуры, российский рэпер обратился в Евросуд

В конце ноября с.г. Дмитрия Кузнецова, известного как рэпер Хаски, арестовали в Краснодаре после отмены его концертов. Из-за этого он подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Текст жалобы подготовила к.ю.н. Юлия Федотова. «Заявитель является популярным рэп-исполнителем, чьи песни можно расценить как противоречащие политике России в области популярной культуры и молодежи (исходя из двух вынесенных прокуратурой предостережений от 15 ноября 2018 года и 21 ноября 2018 года). В этой связи нельзя считать суд независимым и беспристрастным, поскольку явно прослеживается его ангажированность, негативное отношение к творчеству певца, стремление к ограничению свободы выражения мнения, проявление дискриминации в отношении музыканта и фактически цензурирование творчества, которое недопустимо», — сообщается в тексте жалобы.

Жалобу подал адвокат Алексей Аванесян, об этом он рассказал в своем Facebook. По его словам, она связана с «незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать свое мнение». События с музыкантом произошли в ноябре, его концерты отменили, а самого рэпера арестовал суд по статье о хулиганстве, а также за отказ от медицинского освидетельствования. В его поддержку прошел концерт исполнителей «Я буду петь свою музыку».