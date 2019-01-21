Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 января 2019 года, 11:18

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Опасаясь цензуры, российский рэпер обратился в Евросуд

21 января 2019 года Источник:Pravo.ru

В конце ноября с.г. Дмитрия Кузнецова, известного как рэпер Хаски, арестовали в Краснодаре после отмены его концертов. Из-за этого он подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Текст жалобы подготовила к.ю.н. Юлия Федотова. «Заявитель является популярным рэп-исполнителем, чьи песни можно расценить как противоречащие политике России в области популярной культуры и молодежи (исходя из двух вынесенных прокуратурой предостережений от 15 ноября 2018 года и 21 ноября 2018 года). В этой связи нельзя считать суд независимым и беспристрастным, поскольку явно прослеживается его ангажированность, негативное отношение к творчеству певца, стремление к ограничению свободы выражения мнения, проявление дискриминации в отношении музыканта и фактически цензурирование творчества, которое недопустимо», — сообщается в тексте жалобы.

Жалобу подал адвокат Алексей Аванесян, об этом он рассказал в своем Facebook. По его словам, она связана с «незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать свое мнение». События с музыкантом произошли в ноябре, его концерты отменили, а самого рэпера арестовал суд по статье о хулиганстве, а также за отказ от медицинского освидетельствования. В его поддержку прошел концерт исполнителей «Я буду петь свою музыку».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 3 (1098) от 15/01/19 Свежий номер

Корпоративное право

№ 3 (1098)
15 лет ГК Украины

Все годы записаны

Отрасли практики

Раскрыть зонтик

Судебная практика

Ордероносцы

Тема номера:

Акционная сцена

Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"

Адвокатское объединение «Юрлайн» объявляет о проведении V стипендиального конкурса

Arzinger захищає інтереси міжнародної компанії, однієї із ABCD-четвірки зернотрейдів, від шахрайських дій групи осіб на суму 40 млн грн

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом