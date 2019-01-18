О подводных камнях заключения сделок с юрлицами публичного права рассказала Н.Кузнецова

Лектор LHS Наталия Кузнецова проанализировала особенности участия юридических лиц публичного права в гражданском обороте. Эти юрлица создаются на основании другого законодательства — публичного. Юрист должен детально изучить законодательство, регулирующее создание, функционирование таких лиц и т.д. Это может быть приказ министерства, положение о госоргане. Те, кто входят в цивилистический контакт с такими субъектами, должны проявлять осторожность. Важно, кто будет осуществлять деятельность по управлению: министерство или же его департамент. Функции могут быть рассредоточены по разным подразделениям (интересы представляет один орган, договоры заключает другой и т.д.). Нужно выяснить, уполномочен ли субъект совершать те или иные действия от имени юрлица — во избежание заключения договора с неуполномоченным лицом и, как следствие, признания договора недействительным.
«Это очень важно: кто, от кого и в каком порядке. И все это — за пределами Гражданского кодекса», — подчеркнула лектор.
«Истина в последней инстанции» — это устав (если речь идет о вопросах, которые могут по-иному быть урегулированы), заявила г-жа Кузнецова. Она обратила внимание на парадокс: далеко не всегда руководитель госоргана (например, председатель суда) вправе реализовывать полномочия в гражданско-правовой сфере.
Стоит понимать, что госпредприятие не может просто продать имущество. Оно может только провести конкурс. Аналогично обстоит дело и с госзакупками.
Иностранцы, заключая договор, сделают запрос локальной юрфирме и поинтересуются полномочиями контрагента.
Усложняет процесс то, что законодательство оперирует общим понятием «юридическое лицо» и не отображает массы нюансов деятельности различных субъектов, в том числе государственных органов.
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