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По итогам заседания ВККС и ОСМЭ участие в конкурсе прекратили восемь кандидатов в ВАС

18 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) стартовали специальные совместные заседания Комиссии с Общественным советом международных экспертов (ОСМЭ). На повестке дня заседания — вопрос о соответствии кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАС) критериям добропорядочности (морали, честности, неподкупности): законность источников происхождения имущества, соответствие способа жизни кандидата его статусу, наличие знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности ВАС.

По Закону Украины «О Высшем антикоррупционном суде» решение о соответствии кандидата этим критериям принимается большинством от совместного состава Комиссии и Совета при условии, что за него проголосовали не менее половины членов ОСМЭ. В случае непринятия такого решения кандидат прекращает участие в конкурсе.

В фокусе сегодняшнего заседания оказалось восемь кандидатов:

– судья Шевченковского районного суда города Киева, претендент в ВАС Оксана Голуб;

– судья Высшего административного суда Украины в отставке, кандидат в Апелляционную палату ВАС Анатолий Загородний;

– судья Святошинского районного суда г.Киева, кандидат в Апелляционную палату ВАС Тарас Заяц;

– судья Апелляционного суда Ровенской области в отставке, кандидат в Апелляционную палату ВАС Анатолий Квятковский;

– судья Деснянского районного суда г.Чернигова, кандидат в Апелляционную палату ВАС Юрий Кулинич;

– судья Шевченковского районного суда г.Киева, кандидат в ВАС Евгений Мартынов;

– судья Центрального районного суда г.Николаева, кандидат в ВАС Дмитрий Тишко;

– судья Высшего административного суда Украины, кандидат в Апелляционную палату ВАС Игорь Штульман.

Заседание проводилось с 9:30 до 17:00. В совещательной комнате члены ВККС и ОСМЭ провели около четырех часов. Никто из кандидатов не набрал достаточного количества голосов о соответствии критериям добропорядочности.

По результатам заседания все восемь кандидатов: Оксана Голуб, Анатолий Загородний, Тарас Заяц, Анатолий Квятковский, Юрий Кулинич, Евгений Мартынов, Дмитрий Тишко, Игорь Штульман — прекратили участие в конкурсе, объявленном ВККС 2 августа 2018 года.

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