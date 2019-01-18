По итогам заседания ВККС и ОСМЭ участие в конкурсе прекратили восемь кандидатов в ВАС

Сегодня в Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) стартовали специальные совместные заседания Комиссии с Общественным советом международных экспертов (ОСМЭ). На повестке дня заседания — вопрос о соответствии кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАС) критериям добропорядочности (морали, честности, неподкупности): законность источников происхождения имущества, соответствие способа жизни кандидата его статусу, наличие знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности ВАС.
По Закону Украины «О Высшем антикоррупционном суде» решение о соответствии кандидата этим критериям принимается большинством от совместного состава Комиссии и Совета при условии, что за него проголосовали не менее половины членов ОСМЭ. В случае непринятия такого решения кандидат прекращает участие в конкурсе.
В фокусе сегодняшнего заседания оказалось восемь кандидатов:
– судья Шевченковского районного суда города Киева, претендент в ВАС Оксана Голуб;
– судья Высшего административного суда Украины в отставке, кандидат в Апелляционную палату ВАС Анатолий Загородний;
– судья Святошинского районного суда г.Киева, кандидат в Апелляционную палату ВАС Тарас Заяц;
– судья Апелляционного суда Ровенской области в отставке, кандидат в Апелляционную палату ВАС Анатолий Квятковский;
– судья Деснянского районного суда г.Чернигова, кандидат в Апелляционную палату ВАС Юрий Кулинич;
– судья Шевченковского районного суда г.Киева, кандидат в ВАС Евгений Мартынов;
– судья Центрального районного суда г.Николаева, кандидат в ВАС Дмитрий Тишко;
– судья Высшего административного суда Украины, кандидат в Апелляционную палату ВАС Игорь Штульман.
Заседание проводилось с 9:30 до 17:00. В совещательной комнате члены ВККС и ОСМЭ провели около четырех часов. Никто из кандидатов не набрал достаточного количества голосов о соответствии критериям добропорядочности.
По результатам заседания все восемь кандидатов: Оксана Голуб, Анатолий Загородний, Тарас Заяц, Анатолий Квятковский, Юрий Кулинич, Евгений Мартынов, Дмитрий Тишко, Игорь Штульман — прекратили участие в конкурсе, объявленном ВККС 2 августа 2018 года.
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