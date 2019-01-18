Сегодня 20 января 2019 года, 05:08

Наталия Кузнецова перечислила достоинства и недостатки норм ГК о юрлицах

В Legal High School продолжается спецкурс «Новый взгляд на гражданское право» от Наталии Кузнецовой. Сегодняшняя лекция гуру цивилистики была посвящена понятию юридического лица.

Важнейшим признаком юрлица является наличие обособленного имущества. Лектор LHS привела пример кооперативной формы собственности в СССР: требования иметь отдельное имущество не существовало, что приводило к проблемам в гражданском обороте. Чтобы стать членом кооператива, не нужно было делать материальный взнос. Это привело к искажению сути кооперативов; кооператив мог состоять из трех основателей и 200 наемных работников, причем положение последних ничем не отличалось от работы на госпредприятиях.

Как отметила г-жа Кузнецова, выступая отдельным участником оборота (отдельно от основателей и третьих лиц), юрлицо несет самостоятельную ответственность только своим имуществом. Именно юрлицо, а не его основатели, будут приобретать субъективные права и обязанности. Также оно выступает субъектом самостоятельной ответственности. По украинскому законодательству можно даже создавать общество одним физическим лицом.

Также лектор подчеркнула важность положений устава о том, кто именно и в каком порядке должен представлять юридическое лицо перед третьими лицами.

Г-жа Кузнецова сделала небольшой экскурс в историю. Проблемной она считает нынешнюю формулировку статьи 83 Гражданского кодекса. «Юридические лица могут создаваться в форме обществ, учреждений и в иных формах, установленных законом», — гласит часть 1 статьи 83 ГК. По ее мнению, данный перечень должен был иметь закрытый характер, и расширять количество форм юридических лиц нецелесообразно. Огромное количество организационно-правовых форм способно привести к хаосу, отмечает лектор LHS. Теперь достаточно лоббировать новый закон, чтобы ввести новую форму юрлица.

В то же время лектор обратила внимание на положительные стороны документа. Во многих странах СНГ существуют два вида юрлиц — коммерческие и некоммерческие. Некоммерческим, как правило, предоставляется только специальная (уставная) правосубъектность. В Украине все юридические лица имеют универсальную правосубъектность. Закрепление специальной правосубъектности все равно не исключило бы попытки обойти закон, добавила Наталия Кузнецова.