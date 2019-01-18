Руководство Украины оценило отмену польского закона об институте нацпамяти

Министр иностранных дел Павел Климкин приветствовал решение Конституционного суда Польши относительно изменения закона об институте национальной памяти РП. Об этом на пресс-конференции по итогам года рассказал Павел Климкин, передает корреспондент «РБК-Украина».
«Второе, что мне очень подняло настроение, — это решение Конституционного суда Польши. Мы его очень ждали. Очень много об этом говорили с нашими друзьями и партнерами. Вот решение, которое является решением справедливости. Это решение дает какое-то новое дыхание», — сказал он.
Так, вчера Конституционный суд Польши признал изменения к закону об институте национальной памяти (ИНП) РП, касающиеся положений об «украинских националистах» и «Восточной Малопольще» противоречащими Конституции страны.
Позже Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Конституционного суда Польши.
«Спасибо президенту Польши Анджею Дуде за инициирование производства, и приветствую решение трибунала. Работаем дальше на укрепление партнерства», — отметил г-н Порошенко.
Как известно, в июне 2018 года Сейм Польши принял поправки к скандальному закону об институте национальной памяти. В то же время упоминание о «преступлениях украинских националистов», как и ответственность за их отрицание, осталась.
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