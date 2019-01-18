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Руководство Украины оценило отмену польского закона об институте нацпамяти

18 января 2019 года Источник:РБК-Украина

Министр иностранных дел Павел Климкин приветствовал решение Конституционного суда Польши относительно изменения закона об институте национальной памяти РП. Об этом на пресс-конференции по итогам года рассказал Павел Климкин, передает корреспондент «РБК-Украина».

«Второе, что мне очень подняло настроение, — это решение Конституционного суда Польши. Мы его очень ждали. Очень много об этом говорили с нашими друзьями и партнерами. Вот решение, которое является решением справедливости. Это решение дает какое-то новое дыхание», — сказал он.

Так, вчера Конституционный суд Польши признал изменения к закону об институте национальной памяти (ИНП) РП, касающиеся положений об «украинских националистах» и «Восточной Малопольще» противоречащими Конституции страны.

Позже Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Конституционного суда Польши.

«Спасибо президенту Польши Анджею Дуде за инициирование производства, и приветствую решение трибунала. Работаем дальше на укрепление партнерства», — отметил г-н Порошенко.

Как известно, в июне 2018 года Сейм Польши принял поправки к скандальному закону об институте национальной памяти. В то же время упоминание о «преступлениях украинских националистов», как и ответственность за их отрицание, осталась.

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