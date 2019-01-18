Сегодня 20 января 2019 года, 05:09

Полиция уже начала составлять протоколы в связи с избирательной кампанией

За время нынешней избирательной кампании полиция уже составила 15 админпротоколов.

Большинство выявленных нарушений касаются отсутствия всей предусмотренной законодательством информации на агитационной продукции. Всего с начала избирательной кампании-2019 в полицию поступило более 50 сообщений о возможных нарушениях в сфере избирательного права. Об этом заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич сообщил 17 января 2019 года, передает сайт Нацполиции.

По словам г-на Фацевича, в полицию уже поступило 52 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. Эти нарушения были выявлены на территории 14 областей Украины. По всем этим сообщениям правоохранители проводят проверку.

Подавляющее количество сообщений касаются отсутствия на агитационной продукции всей предусмотренной законодательством информации — об учреждении, которое осуществило печать продукции, ее тираж и т.п. Поэтому полиция устанавливает владельцев носителей рекламы и лиц, ответственных за выпуск агитационной продукции.

Александр Фацевич отметил, что сегодня полицейские уже составили 15 административных материалов — по статье 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает административную ответственность за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск.

По словам заместителя главы Национальной полиции Украины, все составленные административные материалы будут направлены в суд для принятия решения. Кроме того, полицейские будут составлять протоколы и по остальным выявленным нарушениям.

«Мы получаем и фиксируем информацию о нарушениях, а затем ее проверяем. В случае, когда сообщение подтверждается, полиция соответствующим образом реагирует на нарушения, без исключений», — подчеркнул заместитель главы Нацполиции.