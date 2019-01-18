Объявлен конкурс на занятие должностей председателя Государственной судебной администрации Украины и его заместителя председателя.
Высший совет правосудия 17 января 2019 года рассмотрел вопрос об объявлении конкурса на занятие должностей государственной службы категории «А» в Государственной судебной администрации Украины. Об этом сообщается на сайте ВСП по ссылке.
Председатель Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк и заместитель председателя ГСА Людмила Гизатулина будут исполнять свои полномочия до назначения председателя ГСА и его заместителя в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».
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