Сегодня 20 января 2019 года, 05:09

Объявлен конкурс на занятие должности председателя ГСА

Объявлен конкурс на занятие должностей председателя Государственной судебной администрации Украины и его заместителя председателя.

Высший совет правосудия 17 января 2019 года рассмотрел вопрос об объявлении конкурса на занятие должностей государственной службы категории «А» в Государственной судебной администрации Украины. Об этом сообщается на сайте ВСП по ссылке.

Председатель Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк и заместитель председателя ГСА Людмила Гизатулина будут исполнять свои полномочия до назначения председателя ГСА и его заместителя в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».