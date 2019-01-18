За взятку в пять тысяч гривен гражданин получил пять лет тюрьмы

В Хмельницкой области мужчину, который пытался подкупить полицейского, приговорили к пяти годам лишения свободы. 16 февраля 2018 года работники Хмельницкого управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины во взаимодействии с Шепетовской местной прокуратурой задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды полицейскому.
Об этом информирует сайт Нацполиции.
Пытаясь избежать уголовной ответственности за осуществление деятельности, связанной с незаконным занятием игорным бизнесом, с целью возвращения изъятой компьютерной техники и закрытия уголовного производства гражданин предложил следователю Изяславского отделения ГУНП в Хмельницкой области неправомерную выгоду.
О таком предложении полицейский сообщил своему руководству и сотрудникам Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Во время дачи взятки гражданин, который таким образом пытался избежать ответственности, был разоблачен, а денежные в сумме пять тысяч гривен изъяты.
Судом мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) Уголовного кодекса Украины, и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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