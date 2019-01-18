АМКУ изучит последствия сделки на рынке медуслуг Киева

Антимонопольный комитет Украины проводит опрос относительно концентрации на рынке медицинских услуг Киева, сообщается на сайте ведомства.
Распоряжением государственного уполномоченного от 4 января с.г. начато рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией SATUMCO LIMITED (г.Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале ООО «БОРИС» (г.Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
«Учитывая указанное, просим высказать свои замечания и соображения относительно этой концентрации и оценки ее влияния на указанные рынки», — пишет Комитет.
Обоснованные ответы можно прислать по почте: concentrations@amcu.gov.ua до 28 января 2019 года.
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