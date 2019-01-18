Сегодня 20 января 2019 года, 05:09

Facebook и Twitter решили выполнить требования Роскомнадзора

Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский. Он не уточнил, какого рода сведения были получены от компаний.

«17 января Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter, — рассказал чиновник «Интерфаксу». — Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник».

Закон о локализации персональных данных был написан и утвержден в 2014 году, после заявлений президента Владимира Путина о том, что информацию о россиянах, которая передается в интернет, нужно хранить в России. Под действие поправок, вступивших в силу 1 сентября 2015 года, попали 2,6 млн организаций. Первой компанией, сайт которой был заблокирован за отказ от исполнения этой нормы, стала социальная сеть LinkedIn — она оказалась не готова локализовать серверы с информацией о зарегистрированных россиянах, число которых насчитывало около 5 млн человек.

Представители Twitter не смогут приехать на встречу в Роскомнадзор в январе, как это планировалось ранее. «Twitter уведомил нас, что их представители по каким-то причинам точно не смогут приехать на встречу с нами в январе. Возможно, эта встреча состоится позднее, — сказал господин Ампелонский. — Мы открыты для встреч».

Напомним: 30 декабря Роскомнадзор сообщил, что представители Twitter в январе 2019 года планируют встретиться с представителями ведомства. Точная дата не называлась.

Ранее в декабре Роскомнадзор заявил, что направил в Facebook и Twitter уведомления о необходимости соблюдения законодательства России в области пользовательских данных. «Соответственно, через 30 дней, 17 января, наступит срок, когда они должны либо предоставить юридически значимые ответы, либо не ответить, что означает «нет», — заявили в надзорном ведомстве.