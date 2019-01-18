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Из-за газовых контрактов 2009 года Украина потеряла 32 миллиарда — НАК

18 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

НАК «Нафтогаз Украины» оценивает убытки Украины от газовых контрактов 2009 года в 32 млрд долларов США.

Об этом на брифинге в четверг заявил председатель правления компании Андрей Коболев.

«За период до получения «Нафтогазом» решения в Стокгольмском арбитраже Украина уже понесла безвозвратные потери на 32,1 млрд долларов, каждая украинская семья — на 61 тыс. гривен», — заявил г-н Коболев.

«Если бы «Нафтогаз» не добился победы над «Газпромом», то Украина понесла бы убытки, еще на 94,7 млрд долларов США больше, каждая украинская семья — на 177 тыс. гривен больше», — добавил он.

Напомним: 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа по территории Украины.

Подробнее о газовом споре можно узнать в материале «Нафтогаз» vs «Газпром»: кто выиграл битву под Стокгольмом» по ссылке на «ЭП».

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