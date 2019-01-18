Сегодня 20 января 2019 года, 05:09

ФГВФЛ заявил, что не способен вмешиваться в систему продажи активов банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подчеркивает, что никто не имеет возможности вмешиваться в систему продажи активов банков.

Как сообщается на Facebook-странице Фонда, на рынке периодически распространяются слухи о возможности покупки таких активов на «привилегированных» условиях.

«Все лоты Фонда реализуются через систему «ProZorro.Продажи», а также через международные торговые площадки, аккредитованные Фондом и опубликованные на его официальном сайте. Все решения об организации продаж и управлении активами принимаются коллегиально в ФГВФЛ после нескольких этапов согласования. Любые обещания — или по содействию в покупке лотов по сниженной цене, или по вытеснению с торгов конкурентов — являются попыткой ввести в заблуждение потенциального покупателя активов. Покупатель, который поверит таким заверениям, рискует потерять деньги», — сказано в заявлении.

«В случае выявления таких действий просим обращаться в Комиссию по рассмотрению жалоб относительно организации и проведения аукционов по адресу skarga_torgi@fg.gov.ua или на почтовый адрес ФГВФЛ», — добавили в Фонде.

Как известно, с февраля 2017 года все без исключения лоты ФГВФЛ реализуются через систему «ProZorro.Продажи».