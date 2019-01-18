Сегодня 20 января 2019 года, 05:09

«Просила, чтобы ее удерживали за решеткой». Избрана мера пресечения журналистке из РФ

Галицкий районный суд Львова арестовал на 60 суток без права внесения залога 59-летнюю пророссийскую активистку, экс-журналистку Елену Бойко (Вищур), которая была депортирована из РФ и задержана СБУ. Об этом сообщает «УП» со ссылкой на «Радио Свобода».

С лета 2016 года г-жа Бойко находилась в России и участвовала в российских телепрограммах как эксперт, критикуя украинскую власть и поддерживая группировки «ЛНР» и «ДНР».

Отмечается, что Елена Бойко будет находиться в следственном изоляторе до 17 марта 2019 года, при этом она имеет право обжаловать решение суда.

«Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователей. Сама задержанная во время судебного разбирательства также просила, чтобы ее удерживали за решеткой, заявляя, что на свободе ей угрожает опасность», — говорится в сообщении.

«Человек, который совершил преступление против государства Украина, сейчас будет за решеткой, и это важно. То, что происходило в суде, — это еще одно доказательство, что российский лозунг, что «Россия своих не бросает» не действует ... Эта женщина была объявлена в розыск, и когда она пересекла границу Украины, она была задержана сотрудниками СБУ», — заявил пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Олег Александров.

В отношении Елены Бойко открыто уголовное производство по статье 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), которая предусматривает лишение свободы от 3 до 12 лет.

«На самом деле ФСБ и СБУ сотрудничают по выдаче людей, которых разыскивают в Украине. Меня преследуют в моей стране за мою точку зрения. Я — редактор ресурса «Политраша», — заявила задержанная. «Такой упрек в СБУ отвергают и сейчас расследуют разные версии, почему РФ выдворила Бойко», — пишет «Радио Свобода».