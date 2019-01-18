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Сегодня 20 января 2019 года, 05:09

АМКУ установил, на каких рынках полностью доминирует «Укрзализныця»

17 января 2019 года на заседании Антимонопольного комитета Украины одобрен отчет о результатах исследования рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом.

Об этом сообщается на сайте Комитета.

По результатам проведенного исследования установлено монопольное (доминирующее) положение АО «Укрзализныця» с долей 100% на рынках:

- предоставления в пользование железнодорожного транспорта;

- предоставления услуг магистральных грузовых локомотивов;

- перевозки грузов железнодорожным транспортом;

- в течение 2017—2018 годов имели место признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке предоставления в пользование вагонов на территории Украины с долей, превышающей 35%.

Учитывая выявленные в ходе исследования проблемные вопросы, которые существуют на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом и с целью создания надлежащих условий для функционирования рынка, с учетом требований законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ одобрил внесение предложений в Кабинет Министров Украины и предоставление рекомендаций Министерству инфраструктуры и АО «Укрзализныця».

Полный текст отчета будет опубликован в ближайшее время.