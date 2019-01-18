Назначено квалифоценивание в рамках конкурса в Апелляционную палату IP-суда

Высшей квалификационной комиссией судей Украины назначено проведение квалификационного тестирования в пределах объявленного 5 октября 2018 года конкурса на занятие девяти вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.
Об этом информирует пресс-служба ВККС.
Со списком кандидатов, которым назначено квалификационное оценивание в рамках конкурса в Апелляционную палату Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, можно ознакомиться по ссылке. В списке — 57 претендентов.
Очередность этапов проведения квалификационного оценивания:
- первый этап — экзамен;
- второй этап — исследование досье и проведение собеседования.
Информация о датах проведения этапов оценивания будет обнародована безотлагательно после их определения.
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