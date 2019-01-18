НБУ считает возможным смягчить монетарную политику

Председатель Национального банка Украины считает возможным смягчить монетарную политику.
«Изменение учетной ставки будет зависеть от ряда показателей как на внешнем, так и внутреннем рынке. Сегодня есть тенденция и все основания пересмотреть и смягчить нашу монетарную политику», — заявил Яков Смолий.
Он говорит, что такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете и приниматься правлением НБУ.
«Будем надеяться, что тренд, который наблюдался в предыдущие годы, достиг пика и идет к снижению», — отметил Яков Смолий.
Ближайшие заседания по учетной ставке в НБУ запланированы на 29-30 января.
Сейчас учетная ставка составляет 18%.
В 2019 году НБУ ожидает инфляцию на уровне 6,9% после 9,8% в 2018-м.
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