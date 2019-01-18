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НБУ считает возможным смягчить монетарную политику

18 января 2019 года Источник:Finclub

Председатель Национального банка Украины считает возможным смягчить монетарную политику.

«Изменение учетной ставки будет зависеть от ряда показателей как на внешнем, так и внутреннем рынке. Сегодня есть тенденция и все основания пересмотреть и смягчить нашу монетарную политику», — заявил Яков Смолий.

Он говорит, что такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете и приниматься правлением НБУ.

«Будем надеяться, что тренд, который наблюдался в предыдущие годы, достиг пика и идет к снижению», — отметил Яков Смолий.

Ближайшие заседания по учетной ставке в НБУ запланированы на 29-30 января.

Сейчас учетная ставка составляет 18%.

В 2019 году НБУ ожидает инфляцию на уровне 6,9% после 9,8% в 2018-м.

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