Суд Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в операторах «Северных потоков»

Суд в Швейцарии полностью отменил свое постановление о наложении обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (компании-операторы «Северного потока» и «Северного потока-2»).
Постановление было вынесено 29 мая 2018 года в рамках действий «Нафтогаза» по взысканию $2,56 млрд по решению арбитража Стокгольма. «Газпром» продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством», — приводит ТАСС сообщение «Газпрома».
Напомним: Арбитражный суд Стокгольма обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году. После этого взыскание денег было приостановлено по ходатайству «Газпрома», однако «Нафтогаз» обжаловал это решение.
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