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Утверждено Положение о Государственной судебной администрации

18 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Высший совет правосудия 17 января 2019 года рассмотрел вопрос об утверждении Положения о Государственной судебной администрации Украины. Об этом информирует портал судебной власти Украины.

Докладчик — член Высшего совета правосудия Владимир Говоруха проинформировал, что 2 ноября 2018 года после доработки в Высший совет правосудия поступил проект Положения о Государственной судебной администрации Украины.

Согласно части шестой статьи 151 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» Положение о Государственной судебной администрации Украины утверждает Высший совет правосудия после консультаций с Советом судей Украины.

С целью соблюдения требований части шестой статьи 151 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» проект указанного Положения направлен в Совет судей Украины.

Решением от 7 декабря 2018 года №85 Совет судей Украины утвердил консультативное заключение относительно проекта Положения о Государственной судебной администрации Украины. Предложения, изложенные в консультативном заключении, частично учтены.

Высший совет правосудия, руководствуясь статьей 151 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», статьями 3, 30 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», решил утвердить Положение о Государственной судебной администрации Украины с учетом технико-юридических правок и предлагаемых изменений.

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