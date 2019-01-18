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Власти РФ заявляют о сохранении возможности транзита газа через Украину

18 января 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Россия готова полностью загрузить новые газопроводы и сохранить возможность транзита газа в Европу через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем. По словам господина Путина, в 2018 году экспорт российского газа составил 200 млрд куб. м и этот показатель продолжает расти.

«Мы загрузим не только оба «Северных потока», не только «Турецкий» (поток — «Ъ»), но сохраняются возможности — при таком объеме поставок европейским потребителям — сохранения транзита и через Украину», — сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС). Он добавил, что руководство «Газпрома» намерено обсудить ряд вопросов о сотрудничестве в Брюсселе, в том числе транзит газа через Украину.

Ранее представители «Газпрома» и «Нафтогаза» подтвердили свое присутствие на трехсторонней министерской встрече по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией, которая пройдет 21 января. Предыдущие переговоры по транзиту газа прошли в Берлине 17 июля 2018 года.

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