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Судье на Харьковщине угрожают расстрелом

18 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Судья Балаклейского районного суда Харьковской области Владимир Стригуненко сообщил о ложных, по его мнению, обвинениях в участии в преступной группировке и об угрозах убийством путем расстрела.

Об этом пишет портал «Судебная власть Украины».

Судья сообщил, что 4 января 2109 года им было принято решение о полном отказе в удовлетворении жалобы на бездействие следователя, которое заключалось в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований после получения заявления об уголовном правонарушении и обязательстве совершить действия.

Как указывает судья, в тот же день гражданин подал в Балаклейский отдел Лозовской местной прокуратуры Харьковской области заявление о якобы совершенных судьей уголовных нарушениях по части третьей статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), статье 255 (создание преступной организации), части второй статьи 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), статье 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), статье 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

5 января 2019 года в социальной сети Facebook указанное лицо разместило видеозапись судебного заседания и негативное сообщение, в котором судью обвинили в соучастии в преступлениях и постановлении заведомо неправосудного решения.

Судья утверждает, что гражданин также распространил негативный комментарий в группе социальной сети Facebook, содержащий угрозу убийством судьи путем расстрела за конкретное судебное решение, которое его не устраивает и вынесено не в его пользу.

Судья отметил, что указанное лицо в 2016 году обращалось в Министерство обороны Украины с заявлением о получении огнестрельного оружия.

Комментарии, в частности, содержащие угрозу убийством, судья считает преступлением и вмешательством в деятельность судьи по осуществлению правосудия, попыткой повлиять на судебное решение внепроцессуальным способом, подорвать авторитет судьи, суда и судебной власти в целом.

В соответствии со статьей 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.

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