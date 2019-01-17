Сегодня 20 января 2019 года, 05:10

Источники гражданского права — тема лекции Наталии Кузнецовой

Особое внимание в своей лекции, посвященной теоретическим основам гражданского права, Наталия Кузнецова уделила месту договора в системе гражданского права. Она напомнила слушателям Legal High School, что договоры бывают международными и гражданско-правовыми, причем в статье 10 Гражданского кодекса Украины указано, что действующий международный договор, регулирующий гражданские отношения, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, является частью национального гражданского законодательства Украины. Более того, если в действующем международном договоре Украины, заключенном в установленном законом порядке, содержатся иные правила, чем установленные соответствующим актом гражданского законодательства, применяются правила международного договора Украины.

Одной из наиболее распространенных форм соглашений, с которыми приходится работать практикующим юристам, являются гражданско-правовые договоры, общие правила использования которых установлены статьей 6 Гражданского кодекса Украины. Наталия Кузнецова подчеркнула, что (1) стороны имеют право заключить договор, который не предусмотрен актами гражданского законодательства, но отвечает общим принципам гражданского законодательства; (2) стороны имеют право урегулировать в договоре, который предусмотрен актами гражданского законодательства, свои отношения, не урегулированные этими актами; (3) стороны в договоре вправе отступить от положений актов гражданского законодательства и урегулировать свои отношения по собственному усмотрению.

Стороны в договоре не могут отступить от положений актов гражданского законодательства, если в этих актах прямо указано на это, а также в случае, если обязательность для сторон положений актов гражданского законодательства следует из их содержания или из сути отношений между сторонами.

При этом Гражданский кодекс распространяет данные нормы и на односторонние сделки.

Рассматривая тему судебного прецедента, Наталия Кузнецова напомнила, что существуют две системы права (континентальная и англо-американская), которые по-разному относятся к прецеденту как к источнику права. Если для англо-американской системы любой прецедент становится источником права, то для отечественного права такими источниками являются решения ЕСПЧ, решение Конституционного Суда Украины, решения (постановления) Верховного Суда Украины, решения (постановления) Верховного Суда. Кроме того, в Украине источником права является судебная практика в виде действующих постановлений Пленумов Верховного Суда Украины.

А что делать практикующему юристу, если соответствующей нормы права просто нет? В таком случае лектор советует помнить о статье 7 Гражданского кодекса Украины, которая относит к источникам гражданского права обычай — под ним подразумевается правило поведения, которое не предусмотрено актами гражданского законодательства, но является устойчивым в определенной сфере гражданских отношений. Гражданские отношения могут регулироваться, в частности, обычаем делового оборота, обычай может быть зафиксирован в соответствующем документе. Впрочем, обычай, который противоречит договору или актам гражданского законодательства, в гражданских отношениях не применяется.

Более того, статья 8 Гражданского кодекса Украины позволяет восполнить пробелы в правовом регулировании, применяя аналогию. Если гражданские отношения не урегулированы ни Гражданским кодексом, ни другими актами гражданского законодательства или договором, они могут регулироваться правовыми нормами, регулирующими сходные по содержанию гражданские отношения (аналогия закона). В случае невозможности использовать аналогию закона для регулирования гражданских отношений они регулируются в соответствии с общими принципами гражданского законодательства (аналогия права).