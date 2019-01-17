Сегодня 20 января 2019 года, 05:10

Mastercard запретит сервисам снимать деньги с карты без явного согласия клиента

Mastercard объявил об изменении правил автоматического списания средств с карты в случае подписки пользователя на тот или иной сервис. Об этом компания сообщила в своем блоге, передает издание Minfin.

Теперь для каждого регулярного списания средств продавцы контента и услуг должны получать явное согласие клиента на такие операции, а также присылать ему инструкции по отмене подписки перед окончанием бесплатного пробного периода и с каждой оплатой.

Инструкции могут быть отправлены по электронной почте или SMS. В них должна содержаться информация о наименовании сервиса, сумме и дате платежа, а также пояснение, как отменить подписку, чтобы избежать списания денег.

Каким образом Mastercard собирается контролировать продавцов контента и владельцев интернет-сервисов, пока не сообщается.