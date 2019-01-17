Сегодня 20 января 2019 года, 05:11

Как гармонизировать уголовное законодательство с нормами международного права предлагает КМУ?

Проект правительства не позволяет применять амнистию к осужденным за некоторые преступления

Вопрос о готовности Украины ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (Римский статут) был переведен из политической плоскости в законодательную еще в 2016 году в свете событий на востоке страны. Как известно, наше государство подписало этот международный договор, учредивший Международный уголовный суд (МУС), еще в 2000-м и парламент уже дважды принимал решение о признании юрисдикции данной судебной инстанции — в апреле 2014-го и феврале 2015-го. Правда, соответствующие резолюции Верховной Рады Украины относились к разряду политических, поскольку возможность признания юрисдикции МУС на условиях, определенных Римским статутом, была предусмотрена в Основном Законе только в 2016-м. Поскольку указанная конституционная опция станет активной уже в этом году (положения части 6 статьи 124 Основного Закона вступают в силу 30 июня 2019-го), парламентариям нужно заблаговременно подготовить нормотворческую почву для ратификации Римского статута, гармонизировав национальное законодательство с положениями международного права.

В конце прошлого года правительство презентовало сценарий реализации такой адаптации: 20 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины зарегистрировал проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права» (проект № 9438). Идеи криминализации так называемых основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления) и усовершенствования правового режима уголовной ответственности за пытки в соответствии с требованиями современного международного права проектом № 9438 предлагается реализовать следующим образом. Во-первых, в Уголовном кодексе (УК) Украины предусматривается некий автономный режим регламентации уголовной ответственности за указанные преступления. Среди прочего УК Украины хотят дополнить новеллой — статьей 81, прописав, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, совершившие агрессию, преступления против человечности, военные преступления или геноцид, подлежат уголовной ответственности на основании настоящего Кодекса независимо от места совершения преступления. При этом в предложенных к статье 44 УК Украины изменениях конкретизируется, что к указанным лицам не может применяться освобождение от уголовной ответственности. Также к уже осужденным за основные преступления по международному праву не может применяться амнистия: соответствующими предписаниями предложено дополнить статью 4 Закона Украины «О применении амнистии в Украине».

Законодательной инициативой предлагается усовершенствовать и порядок исчисления сроков давности с учетом того, что на отдельной территории Украины государство временно не может осуществлять свою исполнительную уголовную юрисдикцию. Подробнее об этом читайте в материале «Дольше — больше» в №3«ЮП».