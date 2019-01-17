Сегодня 20 января 2019 года, 05:10

Украина пересмотрит соглашение о свободной торговле с Грузией

16 января с.г. правительство уполномочило первого вице-премьер-министра Степана Кубива подписать Протокол между Правительством Украины и Правительством Грузии о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле от 9 января 1995 года. Об этом сказано на сайте Кабинета Министров Украины.

Изменения в Соглашение позволят Украине и Грузии использовать идентичные правила происхождения товаров в двусторонней торговле и применять положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед), в частности эффект диагональной кумуляции. Как известно, с 1 января 2019 года Украина начала применять положения Конвенции Пан-Евро-Мед в торговле с ЕС.

«Изменения к Соглашению о свободной торговле с Грузией позволят создать нам первый действующий треугольник диагональной кумуляции ЕС-Украина-Грузия, — отметил Степан Кубив. — На практике это означает, что украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Грузии, перерабатывать их в Украине и экспортировать, например, в Германию с украинскими сертификатами происхождения с нулевой или льготной ставкой пошлины. Пан-Евро-Мед — один из инструментов для смещения акцентов в международной торговле с экспорта преимущественно сырья на экспорт более высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью, которая формируется в Украине».

Степан Кубив добавил, что применение положений Пан-Евро-Мед в украинско-грузинской торговле создаст более благоприятные условия для украинских экспортеров, например для производителей соков и их концентратов.