Сегодня 20 января 2019 года, 05:10

ВС: участник ООО должен информировать о смене места жительства

Участник общества с ограниченной ответственностью должен уведомить общество об изменении своего места жительства. К такому выводу пришел Верховный Суд, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Участник ООО (истец) обратился в хозяйственный суд с иском о признании недействительными решений общего собрания ООО, оформленных протоколами от 22 августа 2014 года и от 31 марта 2016 года.

Иск мотивирован неуведомлением истца о проведении общего собрания участников общества, в связи с чем было нарушено его право на участие в управлении делами общества.

Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, отказал истцу в удовлетворении исковых требований.

Коллегия судей КХС ВС оставила без изменений решения судов предыдущих инстанций. Как отмечается, суды предыдущих инстанций указали на объективную невозможность сообщить истцу в установленном уставом порядке о проведении общего собрания, поскольку 27 марта 2014 года прекращены прием и пересылка с материковой части Украины всех видов почтовых отправлений, адресованных на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя.

23 мая 2014 года истец снят с регистрации места жительства в г.Алуште (Автономная Республика Крым) и зарегистрировано место жительства в г.Харькове. Однако в материалах дела нет доказательств уведомления участником общества об изменении места жительства.

«Участник общества, которому в соответствии с требованиями закона обязательно сообщают о проведении, дате, времени и месте проведения общего собрания, изменив место своей регистрации, должен при таких обстоятельствах уведомить общество о месте своей регистрации, фактическом месте жительства или адресе для переписки и проявить осмотрительность и поинтересоваться состоянием своих корпоративных прав» — так мотивируется позиция судей ВС.

Поскольку суды предыдущих инстанций установили, что участник ООО не уведомил юридическое лицо об изменении своего места жительства (местонахождения), ссылки истца на неуведомление его о созыве общего собрания не могут служить основанием для признания решений общего собрания недействительными.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.