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Адвокаты экс-главы Nissan не смогли обжаловать решение суда о взятии под стражу

17 января 2019 года Источник:РБК-Украина

Адвокаты экс-главы Nissan Карлоса Гона обжаловали решение суда в Токио, который отклонил их просьбу об освобождении Гона под залог. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на АР.

Суд продлил его содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Токио приостановила допрос бывшего главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в связи с тем, что у него поднялась температура и ухудшилось самочувствие.

28 декабря 2018 года прокуратура Японии в ходе расследования по делу Карлоса Гона заинтересовалась его деловыми связями с саудовским бизнесменом Халедом аль-Джуффали, который руководит бизнесом Nissan на Ближнем Востоке. Прокуратура Токио подозревает топ-менеджера Nissan в том, что он не задекларировал часть вознаграждения в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co. Отсутствие этих данных в документах может быть приравнено к манипулированию информацией.

Напомним: 21 декабря 2018 года специальная следственная группа Токийской прокуратуры опять арестовала бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Отметим, что акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона.

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