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Апелляционнный суд признал законность разъяснения НАПК о том, кто вправе проверять е-декларации

17 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Суд согласился с правомерностью разъяснений Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, предусматривающих необходимость установления Нацагентством фактов декларирования недостоверной информации или признаков незаконного обогащения при полной проверке деклараций до начала досудебного расследования по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 366-1 и 368-2 Уголовного кодекса Украины.

14 января с.г. Шестой административный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы о признании противоправными действий Нацагентства и отмене разъяснений, утвержденных решением НАПК №1375, поданной ОО «Автомайдан», и оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 17 октября 2018 года, которым было отказано в удовлетворении исков ОО «Украинское общественно-правовое движение: демократия через право» и ОО «Автомайдан».

Согласно части первой статьи 325 Кодекса административного судопроизводства Украины постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу с момента его оглашения.

«Решение суда четко показало безосновательность обвинений по этому делу в адрес Национального агентства», — отмечается в заявлении.

Как следует из утвержденного НАПК решения №1375, проверка электронных деклараций является исключительной компетенцией НАПК. Оно выступает «единым субъектом, который осуществляет такую проверку, не наделяя таким правом другие государственные органы».

Хотя с таким толкованием законодательства не согласился, к примеру, д.ю.н. Николай Хавронюк в своем заключении. По мнению эксперта, НАБУ, другие органы предварительного расследования и органы прокуратуры, когда они открывают уголовные производства по статьям 366-1 и 368-2 УК и расследуют их без соответствующего решения НАПК, действуют на основании, в пределах полномочий, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

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