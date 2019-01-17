В январе-феврале экзамены для частных исполнителей будут сдавать 75 человек

Ассоциация частных исполнителей Украины публикует на своем сайте информацию о квалификационном экзамене кандидатов в частные исполнители.
Ознакомиться со списком из 75 лиц, допущенных к сдаче квалификационного экзамена, можно по ссылке.
Экзамены будут сдавать три группы из 25 лиц. Даты экзамена:
- 21 января 2019 года,
- 1 февраля 2019 года,
- 18 февраля 2019 года.
Во всех случаях указан следующий адрес: г.Киев, ул.Сечевых Стрельцов, 73, 2 этаж, Мраморный зал.
Сохранить:
Контакты:
В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"
Адвокатское объединение «Юрлайн» объявляет о проведении V стипендиального конкурса
Arzinger захищає інтереси міжнародної компанії, однієї із ABCD-четвірки зернотрейдів, від шахрайських дій групи осіб на суму 40 млн грн
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: