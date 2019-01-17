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Количество растаможенных авто на «еврономерах» превысило 31 тысячу — ГФС

17 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Почти 2 млрд грн заплатили граждане, совершившие таможенное оформление своих автомобилей с иностранной регистрацией. В среднем с 25 ноября 2018 года по 15 января 2019 года (включительно) в Пенсионный фонд Украины ежедневно перечислялось более 38 млн грн за оформленные авто с «еврономерами».

Об этом информирует сайт Государственной фискальной службы Украины.

Количество оформленных транспортных средств уже превысило 31 тыс. Это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Больше всего транспортных средств оформлено в Киеве — почти 5,5 тыс.

Из общего количества растаможенных авто 26 тыс. — это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 221,6 млн грн (8500 грн — за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией.

Только за 15 января с.г. было оформлено 1,8 тыс. авто с «еврономерами».

Напомним, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Поэтому обращаем внимание всех владельцев автомобилей с иностранной регистрацией: не ждите последних дней, а вовремя оформляйте свои транспортные средства», — резюмируется в сообщении ГФС.

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