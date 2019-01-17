Сегодня 20 января 2019 года, 05:10

НБУ советует использовать внесудебные механизмы урегулирования задолженности

Национальный банк Украины обнародовал Программу действий на 2019 года, которая является дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка в течение этого года.

«Программа действий на 2019 оценивает текущий прогресс в воплощении Стратегии, достигнутый в прошлом году, и содержит четкий перечень действий и ключевых активностей регулятора, а также анализ внутренних и внешних рисков, которые могут помешать реализации этих мероприятий. Каждое из действий и активностей центробанка имеет указанный срок выполнения и оценку ожидаемых эффектов от их реализации для финансовой экосистемы», — отмечается в релизе на сайте НБУ.

«В частности, от состояния глобальной экономики, развертывания протекционистских настроений в мире, динамики цен на сырьевые товары и аппетитов инвесторов к развивающихся стран зависит способность снизить инфляцию и перейти к свободному движению капитала. А усиление внешней военной агрессии может поставить под угрозу не только потенциальные достижения, но и достижения прошлых лет!» — говорится в документе. Между тем к потенциальным рискам Национальный банк также отнес ослабление интереса к развивающимся странам и отток капитала из этих стран, а также усиление трудовой миграции украинцев.

Ключевыми активностями НБУ определены следующие:

1) поддержка законодательного урегулирования вопросов развития вторичного рынка проблемной задолженности и усиление прав кредиторов и инвесторов на рынке первичной недвижимости;

2) содействие получению банками доступа к государственным реестрам данных клиентов;

3) распространение обращений банков к внесудебным механизмам урегулирования проблемной задолженности, в том числе в результате использования банками механизма финансовой реструктуризации.

Ознакомиться с текстом Программы действий Национального банка на 2019 можно по ссылке.