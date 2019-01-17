Сегодня 20 января 2019 года, 05:11

Власти США подозревают Huawei в хищении конфиденциальной информации

Федеральные власти США проводят расследование в отношении китайской компании Huawei, которая предположительно может быть причастна к похищению информации, составляющей коммерческую тайну.

По информации газеты The Wall Street Journal (WSJ), разбирательство началось некоторое время назад, но уже в ближайшее время китайская компания может получить обвинения в совершении уголовных преступлений. Издание пишет, что власти США заподозрили Huawei в краже информации, которая якобы касалась оборудования, применяемого американской компанией T-Mobile для проверок смартфонов.

Среди поводов для начала расследования, по информации WSJ, несколько гражданских исков в отношении Huawei. Издание уточняет, что по одному из них компания в 2017 году была признана виновной в присвоении технологий, права на которые принадлежат T-Mobile. Huawei тогда обязали выплатить T-Mobile $4,8 млн.

Со стороны Минюста США и Huawei пока не поступало официальных комментариев по поводу приведенных в публикации утверждений.

WSJ пишет, что США в последние месяцы наращивали давление на Huawei в свете торговых споров между Вашингтоном и Пекином. Ранее американские власти утверждали, что Huawei и другая китайская компания — ZTE — сотрудничают со спецслужбами КНР. По их словам, на произведенные этими концернами устройства устанавливались программы, с помощью которых велась слежка за владельцами гаджетов. Из-за этого американские власти призывали провайдеров страны и граждан не использовать продукцию китайских компаний. Huawei неоднократно отрицала обвинения в свой адрес, уточняя, что на устройствах нет программного обеспечения для слежки.

Huawei — один из ведущих китайских производителей смартфонов. В 2017 году чистая прибыль компании составила 47,5 млрд юаней (более 7,5 млрд долларов США).