Генпрокурор: завершено досудебное расследование в отношении экс-главы НБУ

Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил досудебное расследование дела бывшего председателя Национального банка Украины и первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на страницу в Facebook Генпрокурора Юрия Луценко.
Г-н Луценко сообщает, что Арбузову инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 млн гривен.
«После ознакомления с материалами дело будет передано в суд», – написал Генпрокурор.
Напомним: 31 декабря с.г. ГПУ объявила в розыск экс-главу Национального банка Сергея Арбузова. По словам Луценко, в ходе расследования уголовного дела в отношении преступной организации Виктора Януковича сообщили о подозрении и объявили в розыск Арбузова.
Арбузов покинул Украину зимой 2014 года. С 22 апреля того же года он числится в розыске МВД Украины по подозрению в хищении средств. В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что сообщила Арбузову о подозрении в деле о приватизации «Укртелекома». В ГПУ отметили, что проводится досудебное расследование в уголовном деле по фактам невыполнения покупателем пакета акций «Укртелекома» условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (ТМСН).
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