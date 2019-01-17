Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 января 2019 года, 05:11

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Система логического и арифметического контроля деклараций запущена

17 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

На внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции принято решение о применении для проверки деклараций Системы логического и арифметического контроля деклараций (далее — ЛАК). Национальное агентство полностью выполнило все необходимые действия для обеспечения такой технической возможности.

Данные деклараций, загруженных в ЛАК, будут проверены на соответствие Правилам логического и арифметического контроля деклараций (далее — Правила), каждому из которых дано соответствующее количество баллов весового коэффициента. ЛАК распределит декларации по сумме таких баллов — от наивысшего значения до самого низкого. Такое распределение определит порядок, по которому будут начаты полные проверки.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Декларации, для которых весовой коэффициент составит 2000 и более баллов, будут подлежать полной проверке и автоматически проверятся Системой ЛАК по второй составляющей — сведения декларации будут сравниваться со сведениями из реестров и баз данных в соответствии с заключенными и утвержденными протоколами и меморандумами с их владельцами. При этом будет использован автоматизированный доступ Национального агентства к реестрам и базам данных, имеющийся на момент проведения логического и арифметического контроля деклараций.

Напомним: вчера Министерство юстиции зарегистрировало Правила логического и арифметического контроля деклараций и Изменения к Порядку контроля и полной проверки деклараций. После принятия Национальным агентством решения об обеспечении технической возможности применения ЛАК Правила вступают в силу.

Сегодня обеспечен автоматизированный доступ Национального агентства к 13 реестрам из 16 предусмотренных планом мероприятий по внедрению системы проведения логического и арифметического контроля деклараций. С целью заключения протоколов автоматизированного обмена еще с тремя реестрами Минюста (Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр) Национальным агентством разработан и одобрен КМУ проект закона, который еще с ноября 2017 зарегистрирован в Верховной Раде. До сих пор вопрос доступа к вышеуказанным трем реестрам Верховной Радой не решен. Кроме того, один из 13 реестров — Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований — в автоматизированном режиме обеспечивает доступ только к информации о физических лицах — предпринимателях.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 3 (1098) от 15/01/19 Свежий номер

Корпоративное право

№ 3 (1098)
15 лет ГК Украины

Все годы записаны

Отрасли практики

Раскрыть зонтик

Судебная практика

Ордероносцы

Тема номера:

Акционная сцена

Архив голосованийVox Populi

В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):

на должность судьи Верховного Суда

на должность судьи Высшего антикоррупционного суда

на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

в конкурсе в суд первой инстанции

на должность прокурора

в конкурсе в антикоррупционный орган

на занятие должности госслужащего

в конкурсе «Адвокат года»

в конкурсе красоты

в песенном конкурсе

в танцевальном конкурсе

ни в каком из вышеперечисленных

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Семінар "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ VS ЮРИДИЧНА СЛУЖБА. Скандали, інтриги, розслідування"

Адвокатское объединение «Юрлайн» объявляет о проведении V стипендиального конкурса

Arzinger захищає інтереси міжнародної компанії, однієї із ABCD-четвірки зернотрейдів, від шахрайських дій групи осіб на суму 40 млн грн

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом