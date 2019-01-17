Сегодня 20 января 2019 года, 05:11

Система логического и арифметического контроля деклараций запущена

На внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции принято решение о применении для проверки деклараций Системы логического и арифметического контроля деклараций (далее — ЛАК). Национальное агентство полностью выполнило все необходимые действия для обеспечения такой технической возможности.

Данные деклараций, загруженных в ЛАК, будут проверены на соответствие Правилам логического и арифметического контроля деклараций (далее — Правила), каждому из которых дано соответствующее количество баллов весового коэффициента. ЛАК распределит декларации по сумме таких баллов — от наивысшего значения до самого низкого. Такое распределение определит порядок, по которому будут начаты полные проверки.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Декларации, для которых весовой коэффициент составит 2000 и более баллов, будут подлежать полной проверке и автоматически проверятся Системой ЛАК по второй составляющей — сведения декларации будут сравниваться со сведениями из реестров и баз данных в соответствии с заключенными и утвержденными протоколами и меморандумами с их владельцами. При этом будет использован автоматизированный доступ Национального агентства к реестрам и базам данных, имеющийся на момент проведения логического и арифметического контроля деклараций.

Напомним: вчера Министерство юстиции зарегистрировало Правила логического и арифметического контроля деклараций и Изменения к Порядку контроля и полной проверки деклараций. После принятия Национальным агентством решения об обеспечении технической возможности применения ЛАК Правила вступают в силу.

Сегодня обеспечен автоматизированный доступ Национального агентства к 13 реестрам из 16 предусмотренных планом мероприятий по внедрению системы проведения логического и арифметического контроля деклараций. С целью заключения протоколов автоматизированного обмена еще с тремя реестрами Минюста (Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр) Национальным агентством разработан и одобрен КМУ проект закона, который еще с ноября 2017 зарегистрирован в Верховной Раде. До сих пор вопрос доступа к вышеуказанным трем реестрам Верховной Радой не решен. Кроме того, один из 13 реестров — Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований — в автоматизированном режиме обеспечивает доступ только к информации о физических лицах — предпринимателях.