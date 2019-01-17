Сегодня 20 января 2019 года, 05:11

Уже в марте субсидианты будут получать деньги наличными

О намерении внести изменения в систему предоставления субсидий в денежной форме сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью журналистам «РБК-Украина», передает сайт Министерства.

«Было совещание у Президента Украины с участием премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон, а именно: «Укрпочты», «Нафтогаза», Пенсионного фонда Украины, общественных организаций, представителей ОСМД. Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым назначена субсидия с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта. Это делается для того, чтобы к маю иметь представление о том, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный — в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать», — пояснил Андрей Рева.

Он подчеркнул, что оба механизма монетизации, наличный и безналичный, будут работать параллельно.

«Сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тысячи гривен. То есть 6 млрд грн в месяц мы будем выдавать наличными», — рассказал министр. А в безналичной форме субсидию будут получать граждане, которые обратились в управление соцзащиты после 1 января 2019 года.