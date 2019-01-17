Сегодня 20 января 2019 года, 05:11

НАБУ напоминает, что около 50 дел, связанных с коррупцией, судами не рассматриваются

Среди 176 дел, в которых по состоянию на декабрь 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в суд, подготовительное заседание не состоялось в 46-ти.

Об этом сообщает сайт НАБУ.

В частности, в очередной раз перенесено апелляционное рассмотрение на решение о возвращении обвинительного акта по так называемому делу «тернопольских прокуроров». Это производство находится в различных судебных инстанциях с 11 ноября 2016 года, и следующее очередное заседание назначено на 3 января 2019 года.

Другое дело – по факту нанесения ущерба ПАО «ГПЗКУ» – служители Фемиды также не спешат рассматривать: уже более двух лет не может состоятся подготовительное заседание.

Неутешительная ситуация и с рассмотрением дел, в которых подготовительное заседание состоялось. Например, в уголовном производстве по обвинению депутата Хмельницкого областного совета (обвинительный акт направлен в мае 2017 года), 29 ноября 2018 года очередное судебное заседание фактически не состоялось в связи с отсутствием защитника подсудимого за его участие в другом производстве. Учитывая то, что в этой категории дел участие защитника является обязательным, судом отложено рассмотрение на 25 января 2019 года. С момента направления обвинительного акта в суд это второй случай отложения подготовительного судебного заседания из-за неявки защитника подсудимого.

В производстве по факту декларирования недостоверных сведений судьей ВАСУ за последние три месяца по сути ни рассмотрения дела не произошло: судебное заседание, назначенное на 3 октября 2018 года не состоялось из-за окончания рабочего времени у судей. 20 декабря 2018 года судебное заседание не состоялось в связи с занятостью судей в рассмотрении других дел. Следующее назначили на 14 марта 2019 года.

Сейчас судебные заседания назначаются в среднем раз в два месяца. Среди причин – нехватка судей определенной квалификации (дела от НАБУ и САП должны рассматривать три судьи из пятилетним стажем работы), болезни или отпуска участников процесса.

Среди 36 решений по делам от НАБУ и САП (в декабре было принято еще два решения, которые вступят в силу в января 2019 года), судьи вынесли только два приговора в отношении трех лиц, связанные с реальным наказанием в виде лишения свободы. Другие решения - это утверждение соглашений о признании виновности или назначения наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы.

По мнению Национального бюро, быстрое начало работы Высшего антикоррупционного суда является крайне важным для дальнейшей имплементации антикоррупционной реформы. Только ВАС сможет обеспечить объективный и быстрое рассмотрение дел по топ-коррупции.