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ГПУ проводит обыски у адвоката Андрея Доманского по делу 2013 года

17 января 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Украинские следователи проводят обыски в квартире и офисе адвоката Андрея Доманского, который представляет интересы руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. «Пока я в Херсоне ознакомляюсь с материалами дела и жду судебного процесса о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского, Генеральная прокуратура Украины решила провести обыск у меня дома и в офисе, а также у моего помощника», — написал он в Facebook.

В то же время в Генеральной прокуратуре Украины «Ъ» заверили, что «идет обычный следственный процесс». «Кирилл Вышинский, называющий себя журналистом, обвиняется по тяжелой статье — госизмена. Поэтому следствие должно быть особенно тщательным. Тем более что дело имеет общественный резонанс и связано с действиями страны-агрессора на украинской территории, в том числе — информационно пропагандистскими», — заявил собеседник «Ъ» в прокуратуре.

Он не согласен с утверждением, что обыски происходят потому, что украинскому следствию не хватает доказательственной базы по делу Вышинского. По мнению представителя украинских силовых структур, «доказательственная база сформирована и достаточна для того, чтобы суд в Херсоне мог вынести компетентное решение».

Напомним: главный редактор «РИА Новости Украина» был задержан 15 июня по обвинению в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Господин Вышинский считает, что его арестовали, чтобы потом обменять на осужденного в России режиссера Олега Сенцова. 14 января Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование дела.

Позже пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган уточнила «УП», что обыски проходят по делу 2013 года. «Производство по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности по заниженной цене. Обыски продолжаются по трем адресам. По завершении будет информация. Обыски санкционированы судом», — сообщила она.

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