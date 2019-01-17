Сегодня 20 января 2019 года, 05:12

Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы

Facebook меняет правила размещения политической рекламы на своей платформе в странах, в которых в 2019 году будут проходить выборы: в частности, в Украине, Индии, Нигерии и ряде стран ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Будучи крупнейшим социальным медиасервисом почти в каждой стране, Facebook с 2016 года стал для политиков средством для распространения пропаганды и фейковых новостей. Покупка рекламы на Facebook может значительно расширить аудиторию для таких материалов, но в то же время некоторые лица используют социальную сеть для вмешательства в избирательный процесс.

С 16 января в Нигерии только те рекламодатели, которые находятся в пределах страны, смогут покупать и демонстрировать предвыборную рекламу. Такая же политика начнет действовать в Украине в феврале. Президентские выборы в Нигерии состоятся 16 февраля, а в Украине — 31 марта.

«Мы учимся в каждой стране. Мы знаем, что не станем идеальными, но наша цель — это постоянное совершенствование», — сказал Роб Лезерн, директор по управлению продуктами компании.

В Индии и странах ЕС Facebook сохранит политическую рекламу в специальной «библиотеке» в течение семи лет, это может стать ключевым мероприятием в борьбе с вмешательством в выборы. Ранее аналогичная методика использовалась в США и Великобритании.