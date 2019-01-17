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Подписан закон об штрафах за буллинг

17 января 2019 года Источник:РБК-Украина

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 16 января, подписал законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа — возвращен с подписью от Президента.

Отметим, штраф за буллинг законодатели установили на уровне 850-1700 гривен или в виде общественных работ 20-40 часов. Если травлей занимается группа лиц или же нарушение совершено повторно в течение года — штраф составит 1700-3400 гривен или общественные работы на срок 40-60 часов. При этом в случае, если нарушителями являются подростки в возрасте от 14 до 16 лет, законом определены такие же меры наказания, но их будут налагать на родителей или опекунов.

Также установлен штраф для руководителя учреждения образования, если он не сообщит Национальной полиции о фактах буллинга. Санкция предусматривает штраф 850-1700 гривен или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

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