Роман Насиров идет в Президенты

Экс-председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в Президенты на предстоящих выборах.
Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.
«Около 16:45 господин Насиров принес и сдал документы для регистрации его кандидатом на выборах Президента как самовыдвиженца», — сказал он.
В течение пяти дней ЦИК должен зарегистрировать его или отказать.
Таким образом, Роман Насиров стал 14-м человеком, который намерен баллотироваться на пост главы государства.
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